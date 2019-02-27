В Госдуме выступили против «голых задниц» на сцене

Член комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко поддержала возмущение общественности по поводу эротических сцен в театральной постановке «Охота на мужчин», которая была поставлена в Махачкале 23 февраля. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Я этого не люблю именно в театре. Когда голые волосатые ноги с причинным местом повисают надо мной, а я сижу во втором ряду, то это противно», — сказала она.

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Парламентарий отметила условность театрального искусства. «В театре мы делаем вид, что это роща или город. Мы договариваемся со зрителями об условности. Когда появляется обнаженная натура, она эту условность разбивает. (...) Люди [в Дагестане] пришли с детьми в храм искусства: им вместо этого голую задницу показывают»», — пояснила Драпеко.

Член парламентского комитета обратилась к деятелям культуры с призывом учитывать специфику регионов. По ее словам, нужно уважительно относиться к традициям народов России. «То, что приемлемо в Санкт-Петербурге или Калининграде, однозначно неприемлемо в Дагестане или в Татарстане», — заключила депутат.

Спектакль режиссера Владимира Моташнева вызвал резкую критику со стороны бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова. Постановку он назвал порнухой и пригрозил властям народными волнениями.

В Кремле, в свою очередь, указали на необходимость учитывать национальные традиции и обычаи.

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