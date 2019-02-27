Полицейский рискнул жизнью ради спасения застрявшей во льду собаки

@OgdenPoliceNY / Twitter

Сотрудник отделения полиции в американском округе Монро, Нью-Йорк, рискнул жизнью ради спасения застрявшей во льду собаки. Ролик опубликован в официальном Twitter-аккаунте Town of Ogden Police.

Инцидент произошел в ночь на 25 февраля. Неизвестный позвонил в полицию и сообщил о погибающей собаке. На кадрах, снятых нагрудной камерой, сержант Трэвис Грей (Travis Gray) в одиночку добирается до зверя по тонкому льду, проверяя прочность поверхности металлической тростью.

На последних секундах мужчина аккуратно опускается на колени и левой рукой вытягивает животное из ледяной воды. «Пес очень замерз и испугался, но вскоре пришел в себя», — сообщили сотрудники под видео.

Спустя несколько часов журналистка Венди Райт (Wendy Wright) написала под постом, что пес «живой и здоровый», сопроводив комментарий роликом.

@WendyWrightTV / Twitter

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