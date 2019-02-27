Путин наградил захватившего «Стингер» офицера ГРУ

Президент России Владимир Путин наградил участника спецоперации в Афганистане Владимира Ковтуна, захватившего в составе группы американский зенитный ракетный комплекс «Стингер». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Образцом высочайшего профессионализма, смелости и дерзости, достойных учебников, стала и операция группы в Афганистане, которая сумела захватить новейший по тем временам переносной зенитный ракетный комплекс и тем самым сохранить многие жизни наших летчиков, солдат, офицеров», — отметил глава государства, вручая Ковтуну геройскую «Золотую Звезду» на торжественном приеме в честь Дня Сил специальных операций.

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15 февраля Путин подписал указ о присвоении звания Героя России «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни», советскому и российскому офицеру Владимиру Ковтуну. В этот день исполнилось 30 лет со дня окончательного вывода советских войск из Афганистана.

Ветеран заявил, что в целом он положительно относится к новому званию, но считает, что оно мало что изменит. По его словам, награда не прибавляет и не убавляет любви к Родине.

Ковтун служил в 186-м отдельном отряде спецназначения Генштаба ГРУ. 5 января 1987 года в Мельтанайском ущелье в провинции Кандагар он в составе группы под руководством майора Евгения Сергеева сумел захватить один из образцов американского переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) «Стингер» и дипломат с документацией к нему. Трофей стал доказательством вмешательства США во внутренние дела Афганистана.

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