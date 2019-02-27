Предсказана скорая вулканическая катастрофа в США

Специалисты Геологической службы США (USGS) выяснили, что в Калифорнии находятся семь действующих вулканов, которые в случае крупного извержения могут угрожать жизни 200 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным исследователей, за последнюю тысячу лет в штате произошли по меньшей мере десять извержений, что делает катастрофические бедствия неизбежными в будущем. Геологи составили карту наиболее уязвимых районов, при этом самыми опасными зонами являются окрестности вулкана Шаста, где проживают более 103 тысяч человек, супервулкан Лонг-Валли (63,5 тысячи человек), вулканическое поле Клир-Лейк (около 18 тысяч человек) и вулканический центр Лассена (около 10 тысяч человек).

Всего определено семь районов, представляющих повышенную опасность для населения. Исходя из данных о вулканической активности за последние пять тысяч лет вероятность извержения в ближайшие 30 лет оценивается в 16 процентов. По словам ученых, несмотря на относительно высокий риск катастрофы, опасность со стороны чиновников недооценивается.

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