Полиция сорвала вечеринку Boiler Room в Москве

Полицейские ворвались на вечеринку Boiler Room x Ballantine's True Music, которая проходит в московском клубе «Модуль». Об этом в четверг, 28 февраля, сообщила журналист The Village Юлия Рузманова с места событий.

Стражи порядка вошли в здание во время одного из сетов. По данным источников издания, их заинтересовало отсутствие лицензии на алкоголь у «Модуля». По другой информации, организаторы знали о лицензии и отменили спиртное до начала.

Музыкальный директор Boiler Room Михаил Штангель попытался ободрить гостей. «Мы сейчас включим свет, но будьте спокойны, курите, получайте удовольствие, мы скоро продолжим. Мы рейверы, мы за любовь, за мир. Сейчас в здании находится полиция», — сказал он.

Посетители клуба не расходились и ждали продолжения вечеринки.

Boiler Room — крупнейшая международная музыкальная платформа. Она организовывает рейвы по всему миру с 2010 года и транслирует их в прямом эфире в интернете. Вечеринки устраиваются в сотне городов от Стокгольма до Шанхая — по 30-35 ежемесячно. Изначально Boiler Room интересовалась только электронной музыкой, но постепенно включила в себя и другие жанры, к примеру, хип-хоп, классику и джаз.

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