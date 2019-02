Создатель худшего музыкального фестиваля решил устроить новое мероприятие

Один из организаторов худшего музыкального фестиваля в истории Fyre Festival рэпер Ja Rule (Джеффри Аткинс) рассказал о том, что, несмотря на скандальный провал, намерен организовать еще одно мероприятие. Об этом музыкант сообщил порталу TMZ.

Артист отметил, что хочет устроить новый, «идеальный» музыкальный фестиваль, на котором все будет в точности, как заявлено в рекламе.

В январе Netflix анонсировал выход картины FYRE: The Greatest Party That Never Happened («FYRE: Величайшая вечеринка, которая так и не состоялась») «о худшем музыкальном фестивале в истории». Аналогичную ленту выпустил и онлайн-кинотеатр Hulu.

По словам музыканта, он не смотрел ни одну из них. Рэпер также признался, что громкий провал мероприятия разбил ему сердце.

Fyre Festival должен был состояться в конце апреля 2017-го. Стоимость билетов составляла несколько тысяч долларов. В рекламной кампании приняли участие такие известные модели, как Белла Хадид и Эмили Ратаковски. В программе были заявлены популярные исполнители, в том числе группа Blink-182. Гостям были обещаны блюда от шеф-повара и комфортабельные апартаменты, но в действительности их ожидал биотуалет, невкусная еда в контейнерах и отсутствие знаменитых артистов.

Главным партнером музыканта в организации Fyre Festival был бизнесмен Билли Макфарланд, впоследствии приговоренный к шести годам лишения свободы и штрафу в 26 миллионов долларов за мошенничество. В оправдание перед людьми, купившими билеты на фестиваль, Ja Rule опубликовал пост в Twitter, в котором сообщил, что не знает, почему так произошло, а все случившееся назвал надувательством.

