Киносервисы устроили гонки из-за фильма о худшем музыкальном фестивале в истории

Онлайн-кинотеатр Hulu обогнал Netflix и выпустил документальный фильм-близнец о музыкальном фестивале Fyre на четыре дня раньше, о чем сообщил в своем Twitter.

Netflix анонсировал выход картины FYRE: The Greatest Party That Never Happened («FYRE: Величайшая вечеринка, которая так и не состоялась») «о худшем музыкальном фестивале в истории» и выпустил к нему трейлер 10 января.

Тизер фильма от Hulu Fyre Fraud, название которого переводится, как «мошенничество на Fyre», появился в сети 14 января после публикации самого фильма, поэтому о выходе картины не было известно.

Судя по трейлерам, создатели обеих кинолент использовали видео, сделанные посетителями Fyre Festival, и взяли интервью у организаторов. Мероприятие состоялось в конце апреля 2017 года.

Билеты стоили несколько тысяч долларов, в рекламе участвовали популярные модели, гостям обещали выступления звезд, еду от известного шеф-повара и удобные апартаменты, но вместо этого посетителей Fyre ждали палатки, биотуалеты, невкусная еда и отсутствие популярных исполнителей.

Главными организаторами мероприятия были рэпер Ja Rule и бизнесмен Билли Макфарланд, впоследствии приговоренный к шести годам лишения свободы и штрафу в 26 миллионов долларов за мошенничество.

