Полицию заставили разыскать оскорбившего гея россиянина

В Челябинске прокуратура опротестовала отказ полиции привлекать к ответственности местного жителя за публичное оскорбление лидера движения ЛГБТ «Солидарность» Артема Шитухина. Скрин соответствующего документа он опубликовал на своей странице «ВКонтакте», где активист называет себя Артемом Гордиенко.

В письме из надзорного органа стражам порядка предписано разыскать и опросить его обидчика.

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Шитухин требует привлечь к ответственности по статье об оскорблении в публичном выступлении (5.61 КоАП) пользователя под ником Александр Мысливец. Тот назвал активиста «тварью», «мразью» и «пидором» в ответ на мнение, что пропаганды гомосексуализма не существует.

Максимальное наказание за это правонарушение предполагает штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ранее 25 февраля сообщалось, что власти Богучар (Воронежская область) отреклись от попавшего в сеть официального письма за подписью мэра, в котором говорилось о проведении в городе 7 марта согласованного с администрацией гей-парада.

Чиновники заявили, что документ был составлен и отправлен в местное подразделение МЧС «на всякий пожарный случай» и «для внутреннего пользования».

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