Из жизни
 
Последние новости
Кремль отреагировал на идею США раскрыть доходы Путина
Польша улучшит армию за 50 миллиардов долларов
Любителям блинов посоветовали больше шевелиться 
Раскрыты последствия новых санкций США для России
Планы массовых увольнений россиян опровергли
Российский газ станет для Европы выгоднее американского
Москва похорошела и привлекла бобров 
При победе России на «Евровидении» Украина откажется от конкурса в 2020 году
Под самой суровой тюрьмой США нашли секретный тоннель
Новости партнеров

Хозяйка отправила «уродливого» кота на пластику и попала под шквал критики

Перейти в «Мою Ленту»

Жительница Китая потратила 10 тысяч юаней (98,5 тысячи рублей) на пластическую операцию для «уродливого» кота. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Женщина из города Нанкин, провинция Цзянсу, отправила питомца на хирургическую процедуру по коррекции формы глаз. На кадрах, опубликованных в сети, видно, что у кота выбрита морда, область вокруг глаз покраснела и воспалилась, а на веках заметны следы от швов.

Представители ветеринарной клиники Rupeng Pet Hospital, куда обратилась китаянка, заявили, что операция распространена среди владельцев собак. Хозяева меняют форму глаз животных для участия в выставках. Однако врачи отметили, что анестезия может привести к осложнениям здоровья у котов.

Пользователи сети возмутились безжалостным поступком женщины и подвергли ее суровой критике. «Он теперь совсем на себя не похож. Это же настоящая пытка», — возмущались одни. «Я уверена, что это насилие над животным и его чувствами», — сетовали другие. «Процедура, проводимая лишь для того, чтобы сделать морду симпатичнее, недопустима. Она заставляет животное страдать», — негодовали третьи.

Ранее в феврале сообщалось о девушке из Таиланда, которая покрасила своей собаке уши в розовый цвет краской для человеческих волос. Сразу после этого уши собаки, прежде стоявшие, загнулись. Парикмахер заверил девушку, что через два-три дня все придет в норму, однако спустя время одно ухо отвалилось.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Chinese pet owner spends £1,100 on plastic surgery for her cat because she thinks the animal is 'too ugly'
Собака пережила покраску шерсти в розовый цвет и лишилась уха
В Индии устранили причину голубизны собак
Американку оштрафовали за покраску лап пуделя в розовый цвет
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0126 февраля

Взрыв из прошлого

Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
12:22Сегодня

Американец рассказал о чудесном спасении из когтей гризли

13:09Сегодня

Кровь забывчивого мужчины «превратилась в молоко» и чуть не погубила его

11:19Сегодня

Неумелые врачи семь лет принимали опухоль мозга за мигрень

Из жизни00:03 8 февраля

«Доживу до 180 лет, если выживу»

Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
09:13Сегодня

Австралийка устала скрываться с едой в туалетах и похудела вдвое

06:30Сегодня

Шотландец 22 часа боролся с эрекцией после инъекции средства для загара

20:5927 февраля

Не знавший о дочери рабочий задолжал алименты на 20 тысяч фунтов

Из жизни00:0224 февраля

Джек-раздеватель

Кровавый убийца держал в страхе лондонских проституток. Его пытались вычислить полвека
16:1027 февраля

«Бесчинствующие вампиры» на границе Румынии заставили серба пойти в полицию

20:0127 февраля

Несуществующая беременность спасла женщине жизнь

12:2927 февраля

В жилом доме поймали пятиметровую кобру

Россия
«Я постоянно думала, как бы не сломаться, не опустить руки»
Россиянка год боролась с раком. И фотографировала каждый день своей новой жизни
«В 90-е появились огромные свалки, которыми управляли бандиты»
В России началась мусорная реформа. Что она изменит?
«Понимаешь, что ничего не можешь»
Почему в России так сложно найти хорошего врача
«Недовольные, привыкшие кайфожорить, врать и ненавидеть»
Истории российских наркоманов о боли, ломке и уходе в мир иной
Москва прокомментировала встречу Трампа и Ким Чен Ына
В центре Москвы избили генерала
Кремль отреагировал на идею США раскрыть доходы Путина
Все материалы
Мир
Ким Чен Ын и Дональд ТрампДональд Трамп и Ким Чен Ын не договорились
Северная Корея останется под санкциями, судьба переговоров под угрозой
Польша улучшит армию за 50 миллиардов долларов
Индия пригрозила врагам страны сражением
Северная Корея рассказала о страсти и решимости Трампа и Ким Чен Ына
«Американцы даже дипломатов своих не могут защитить»
США победили в Ираке, а теперь уходят с позором. Наемник объясняет, почему так вышло
Индийские военные у обломков упавшего вертолетаИндия и Пакистан устроили воздушный бой
Ядерные державы на грани войны из-за террористов
В США захотели найти убийц Немцова
Все материалы
Бывший СССР
An Azeri helps his compatriot, injured during the recent fighting with Armenians, to get the helicopter in the town of Fizully (20 mk. from Iran border) August 7. About 12 percent of Azerbaijan's territories, including Nagorno-Karabakh, is under Armenian occupation - PBEAHUNJNDC«Азербайджанцы думали, что с нами можно шутить»
Войсковая операция или геноцид. Что известно о самом страшном эпизоде карабахской войны
Порошенко захотели судить на международном трибунале из-за Донбасса
«Нас не считают за людей»
В горах между Россией и Грузией есть лишь одна дорога. Каждую зиму там приходится выживать
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си ЦзиньпинБольшой восточный брат
Китай помогает Белоруссии строить ракеты в обмен на ресурсы. У Лукашенко новый союзник
Порошенко сорвал шапку с головы девушки и рассмешил пользователей сети
Выбившийся в лидеры президентской гонки Зеленский пообещал посадить Порошенко
Крым ответил на планы сделать его украинской «курортной жемчужиной»
Все материалы
Экономика
«Они ждали прекрасного будущего, но оно не наступило»
В России не ценят таланты людей с аутизмом. Их держат в интернатах и лишают работы
Банки согласились бесплатно переводить деньги
Российский газ станет для Европы выгоднее американского
Visa и Mastercard заподозрили в нарушении закона
В Лондоне арестовано имущество украинского бизнесмена Фирташа
Приуныли
Депрессия убивает мировую экономику. Ее не победить
Названы лучшие пельмени
Все материалы
Силовые структуры
«Деньги за вас уже получили»
Полицейские пообещали россиянину свободу за съемки в телешоу. Гонорар они забрали себе
«Главная угроза для воров — они сами»
В России объявили войну криминальным авторитетам. С ними хотят бороться как при Сталине
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
С жен и друзей полковника Захарченко взыщут полмиллиарда рублей
Банда Кости Большого пойдет под суд за 21 убийство
Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова
Сотрудник ДПС обстрелял дома полицейских начальников
Все материалы
Наука и техника
Полет в никуда
Россия тратит миллиарды на космос и копейки на инженеров. Куда уходят деньги?
Как быстро российские ракеты долетят до США
«Посейдон» и «Циркон»: Путин рассказал о супероружии России, но пообещал не нападать первым
Божья роса
Американцы пережили конец света и начали войну за спирт: Far Cry New Dawn
Зафиксировано рождение загадочных детей-химер
Названа опасность популярных лекарств
Определены сроки постройки российских атомных эсминцев
Boeing анонсировал беспилотный истребитель
Все материалы
Спорт
Гарет Бэйл Ломаный испанский
Суперзвезда Гарет Бэйл должен был заменить Роналду. Но в «Реале» он так и не стал своим
Российский боец ММА умер в 21 год
Лидер мирового биатлона признался в обмане и добровольно понес наказание
Футболист «Ливерпуля» забил пяткой с 11 метров
Медведеву затравили после включения в состав сборной на чемпионат мира
Тарасова раскритиковала противников включения Медведевой в состав сборной
«Русский Месси» нашел новую работу
Все материалы
Культура
Фрагмент картины «Гилас и нимфы», 1896Проклятие и инцест
Русская сказка и «Сто лет одиночества» на новый лад: главные книги февраля
«Зарезать и сжечь эту мразь!»
В Дагестане радикалы борются с женской сексуальностью. Им помогает Хабиб Нурмагомедов
Глаза б не евровидели
На Украине новый кризис — из-за «Евровидения». В нем винят Россию
При победе России на «Евровидении» Украина откажется от конкурса в 2020 году
Путин наградил народного артиста Украины орденом
Умерла актриса из сериала «Нашествие»
В Крыму прокомментировали отказ Украины от «Евровидения»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я работаю на людей, а не на полицию»
Известной журналистке угрожают тюрьмой и советуют уйти по-хорошему. Ей 12 лет
Мое тело — всеобщее дело
Женская сексуальность, мировой упадок и милые бабушки глазами лучших фотографов
Телеведущая предсказала свою смерть и умерла при загадочных обстоятельствах
Водитель предложил пассажиру «меню поездок» и прослыл лучшим таксистом
Раскрыты подробности первой кибератаки США на Россию
Пастор «возродил из мертвых» лежащего в гробу и стал посмешищем в сети
Названа возможная причина самоубийства Малашенко
Все материалы
Ценности
Первая супермодель СССР
Эта россиянка была музой Лагерфельда и Сен-Лорана, а умерла в бедности и одиночестве
«Подходит большой черный парень и просит набить купола»
 
Черная мама
Она одевала лучших темнокожих актеров и супергероев. Теперь ее заслуги признали
Названы самые модные вещи года
У замены Лагерфельда нашлась замена
Меган Маркл надела платье за сто тысяч фунтов
Редакторы российского Vogue нашли у Натальи Водяновой второй подбородок
Все материалы
Путешествия
Моряки пустыни
Соль, песок и воспоминания о рыбе. Чем живут люди, у которых пропало целое море
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Дети и монахи любят бросать в приезжих булыжники»
Он проехал через весь Тибет и встретил живого Будду
Названы лучшие пляжи мира
У российского самолета отказал двигатель через пять минут после взлета
Россиянам предрекли резкое подорожание авиабилетов
Суеверный пассажир кинул монетки в двигатель самолета и пошел под суд
Все материалы
Из жизни
Взрыв из прошлого
Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
Джек-раздеватель
Кровавый убийца держал в страхе лондонских проституток. Его пытались вычислить полвека
Американец рассказал о чудесном спасении из когтей гризли
Неумелые врачи семь лет принимали опухоль мозга за мигрень
Австралийка устала скрываться с едой в туалетах и похудела вдвое
Шотландец 22 часа боролся с эрекцией после инъекции средства для загара
Все материалы
Джентльмены, заводите моторы! Аминь.
Как саентологи продвигали свою религию через автогонки
Тридцатилетие Honda NSX
«Народный спорткар» из Японии, который дал бой Ferrari и Porsche
Мечтая о Camry
Новая Toyota Corolla: революция или ничего особенного?
Байки на льду
Посмотрите, как российские мотоциклы готовятся к зимнему рекорду скорости
Nissan раскрыл информацию об оснащении обновленного Qashqai
Mercedes-Benz обновил кроссовер GLC
Обновленный Honda Pilot для России стал дороже на 90 тысяч рублей
Все материалы
Дом
Не по-детски
Многодетным россиянам пообещали дешевую ипотеку. На что рассчитывать остальным?
«Сейчас кого угодно можно выселить за пять минут»
Муж лишил россиянку прав на общее имущество. Но она не сдается
По соточке
Под Москвой есть дачи дешевле 150 тысяч рублей. Стоит ли их покупать?
Москвичей уличили в нежелании покупать дешевые квартиры
Под самой суровой тюрьмой США нашли секретный тоннель
Российским миллионерам посоветовали снимать жилье
Богатым россиянам ограничили ипотеку
Все материалы