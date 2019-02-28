Хозяйка отправила «уродливого» кота на пластику и попала под шквал критики

Жительница Китая потратила 10 тысяч юаней (98,5 тысячи рублей) на пластическую операцию для «уродливого» кота. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Женщина из города Нанкин, провинция Цзянсу, отправила питомца на хирургическую процедуру по коррекции формы глаз. На кадрах, опубликованных в сети, видно, что у кота выбрита морда, область вокруг глаз покраснела и воспалилась, а на веках заметны следы от швов.

Представители ветеринарной клиники Rupeng Pet Hospital, куда обратилась китаянка, заявили, что операция распространена среди владельцев собак. Хозяева меняют форму глаз животных для участия в выставках. Однако врачи отметили, что анестезия может привести к осложнениям здоровья у котов.

Пользователи сети возмутились безжалостным поступком женщины и подвергли ее суровой критике. «Он теперь совсем на себя не похож. Это же настоящая пытка», — возмущались одни. «Я уверена, что это насилие над животным и его чувствами», — сетовали другие. «Процедура, проводимая лишь для того, чтобы сделать морду симпатичнее, недопустима. Она заставляет животное страдать», — негодовали третьи.

Ранее в феврале сообщалось о девушке из Таиланда, которая покрасила своей собаке уши в розовый цвет краской для человеческих волос. Сразу после этого уши собаки, прежде стоявшие, загнулись. Парикмахер заверил девушку, что через два-три дня все придет в норму, однако спустя время одно ухо отвалилось.

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