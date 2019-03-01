Кировский губернатор призвал беречь медиков после гибели ребенка

Губернатор Кировской области Игорь Васильев назвал задержание заведующей детской поликлиникой, к которой была прикреплена погибшая от обезвоживания девочка, огромным наказанием. Его цитирует портал Newsler.ru в пятницу, 1 марта.

«Ситуация сразу была под нашим контролем. Заведующую поликлиникой [Тамару Пермякову] отпустили вчера вечером. Для нее это уже огромное наказание», — сказал он.

Васильев отметил, что люди не должны бояться идти в профессию: «Надо беречь медиков и педагогов».

Ранее в пятницу стало известно об освобождении из-под стражи Тамары Пермяковой, которая была задержана 27 февраля. По версии следствия, из-за отсутствия контроля со стороны сотрудников поликлиники ребенок долгое время жил в антисанитарных условиях, голодал и не получал медицинской помощи.

Как рассказали «Ленте.ру» в Национальной медицинской палате (НМП), погибшая девочка находилась под контролем врачей до восьмимесячного возраста. Потом родители перестали приходить на прием, медсестру не пускали.

Тело трехлетнего ребенка было обнаружено 20 февраля. 21-летняя мать на неделю оставила девочку одну в квартире, предварительно перекрыв воду. Женщине предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью.

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