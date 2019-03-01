Пожавший руку Путину больной мальчик умер от рака

Боровшийся с острой формой лейкоза десятилетний Коля Кузнецов скончался в реанимации столичной клиники Димы Рогачева, сообщают «Вести.Ru». Это произошло еще 19 февраля, но известно стало только сейчас.

Перед смертью он успел реализовать свою мечту и пожать руку президенту Владимиру Путину. Мать мальчика Елена Кузнецова рассказала изданию, что глава государства позвонил ей и принес свои соболезнования, а также прислал огромную корзину красных роз на похороны, которые прошли 23 февраля, в День защитника Отечества. Церемонию оплатили администрация Кисловодска и губернатор Ставрополья.

3 марта в военно-патриотическом центре, где он занимался, в память о нем пройдут соревнования кадетов.

До болезни Коля занимался самбо, вольной борьбой, изучал английский язык и играл на домре.

5 декабря Владимир Путин посетил форум добровольцев России и ознакомился с проектом «Мечтай со мной», который исполняет мечты тяжелобольных детей. Президент выбрал пять конвертов с желаниями, одно из них принадлежало Коле Кузнецову. Мальчик встретился с Путиным 27 декабря в Кремле. После беседы глава государства пожал ребенку руку и расписался на его форме для занятий самбо. Мама Коли признавалась, что раньше ее сын не был в Москве, поэтому президент исполнил сразу две его мечты.

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