Китай обвинили в масштабном воровстве

Каждая пятая американская компания обвинила Китай в краже интеллектуальной собственности в течение последних десяти лет, следует из результатов опроса, проведенного CNBC.

О подобных случаях заявили семь из 23 компаний, опрошенных изданием. Совокупная капитализация (рыночная стоимость всех акций) компаний, входящих в Глобальный совет финансовых директоров CNBC, составляет пять триллионов долларов.

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Издание напоминает, что обвинения в краже интеллектуальной собственности со стороны китайских компаний стали одной из главных причин (наряду с дефицитом торгового баланса США) для начала торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

Об этом же недавно напоминал торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, активно участвующий в переговорах по поводу перемирия. В своем выступлении в Вашингтоне он говорил, что для снятия заградительных американских пошлин Китай должен не только увеличить импорт товаров из США, но и гарантировать дальнейшее соблюдение интеллектуальных прав американских компаний.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился отложить срок введения новых пошлин, которые могли бы затронуть китайские товары на 200 миллиардов долларов в год. Изначально планировалось, что повышение пошлин до уровня 25 процентов произойдет 1 марта, однако Вашингтон и Пекин не смогли договориться и заключить перемирие.

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