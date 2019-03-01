Газпромбанк выдал рекордный объем ипотеки в 2018 году

По итогам 2018 года Газпромбанк предоставил ипотечные кредиты более чем 63 тысячам российских семей на общую сумму в 148,7 миллиарда рублей. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал вице-президент, начальник департамента вкладных и кредитных продуктов Газпромбанка Алексей Трубников. Таким образом, за 12 месяцев банк выдал больше половины от имевшегося на начало 2018 года портфеля таких кредитов.

С учетом погашений ипотечный портфель Газпромбанка вырос более чем на треть, или на 87 миллиарда рублей. Сейчас банк оценивает свою долю на этом рынке в 5-6 процентов, при том, что еще полтора года назад она составляла 3-4 процента, то есть речь идет об увеличении почти в два раза.

По словам Алексея Трубникова, в текущем году ГПБ планирует нарастить портфель еще на 25 процентов или на 80-90 миллиардов рублей в денежном выражении. «Планы умеренные, но если ставка ЦБ пойдет вниз, прогноз может быть скорректирован», — рассказал он в интервью. Отметив также, что Газпромбанк часто сознательно не спешит быстро поднимать ставки вслед за конкурентами или поднимает их чуть меньше чем многие другие крупные банки: «От среднерыночного повышения ставок, мы, как правило, отстаем примерно на 20-30 процентов».

Анализ предложений ряда крупнейших розничных банков, проведенный «Лентой.ру» показал, что на текущий момент минимальная ставка от Газпромбанка на покупку первичного и вторичного жилья составляет 9,7 процента против 10,2-10,5 процента у Сбербанка, ВТБ или, например, ДОМ.РФ. Практически то же касается вторичного рынка жилья и рефинансирования ранее взятых ипотечных кредитов. В частности, по последнему инструменту — ставка рефинансирования Газпромбанка составляет те же 9,7 процента годовых, против 10,9 процента у Сбербанка и 10,1 процента у ВТБ.

Согласно данным бюро кредитных историй «Эквифакс», по итогам 2018 года в России было выдано 576,5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму в 1,3 триллиона рублей, что является новым историческим максимумом. По сравнению с результатами 2017 года данный показатель вырос на 51 процент.

Однако этот год может оказаться сложнее для российского рынка ипотеки. Так, по прогнозу Алексея Трубникова объемы ее выдач будут ниже на 10–15 процентов из-за небольшого повышения ставок за последние месяцы, но «если ситуация поменяется, как это бывало не раз и ставки развернутся в другую сторону, то, соответственно, поменяется и прогноз».

Он также отметил, что рефинансирование ипотеки, несмотря на бурный рост прошлого года все еще имеет значительную базу потенциального спроса. «Все еще есть большой портфель, выданный еще до 2017–2018 годов со ставками более 10,5 процента годовых, для таких клиентов рефинансирование по текущим ставкам все еще выгодно», — рассказал он «Коммерсанту».