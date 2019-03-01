От Польши потребовали прекратить строительство канала у границы с Россией

Польша должна получить разрешение Брюсселя на строительство канала через Балтийскую косу, соединяющего Вислинский и Гданьский заливы. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, один из чиновников Еврокомиссии заявил, что пока Варшава не убедила ЕС в необходимости проекта. Отмечается, что любые строительные работы на Балтийской косе должны быть прекращены до принятия окончательного решения.

В Варшаве заявляли, что строительство канала длиной 1,3 километра необходимо, чтобы обеспечить свободный проход польских судов в Балтийском море, минуя российские территориальные воды и пролив у Балтийска. Проект при поддержке польского правительства стартовал в 2018 году. Его стоимость оценивается в 205 миллионов евро.

Еврокомиссия усомнилась в целесообразности проекта и выступила с претензиями в адрес Польши. Экологические организации в свою очередь заявили, что вырубка деревьев нанесет значительный ущерб экологии региона. В Варшаве считают, что все протесты связаны с давлением со стороны России.

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