Кормившего солдат в Сирии россиянина отказались признать ветераном

Россиянину Сергею Сотникову, который провел четыре командировки в Сирии в качестве повара, отказались присвоить статус ветерана боевых действий, пишет «Коммерсантъ» в пятницу, 1 марта.

Мужчина кормил летчиков на авиабазе и был отмечен благодарностью президента России Владимира Путина за содействие в решении специальных задач, возложенных на Вооруженные силы.

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Сотников пытается отсудить свое право на ветеранское удостоверение и льготы. Его апелляцию принял к рассмотрению Оренбургский областной суд.

Мужчина утверждает, что право на соответствующий статус есть у всех лиц, направленных на работу по обеспечению выполнения спецзадач на территории Сирии и отработавших установленный срок.

Он представил в суд справку из войсковой части, что выполнял задачи в зоне вооруженного конфликта. Однако в комиссии Центрального военного округа Сотникову заявили, что Минобороны не причастно к его командировкам и потому ничем ему не обязано.

Операция российских Воздушно-космических сил в Сирии началась в сентябре 2015 года. Ее целью была заявлена помощь вооруженным силам Сирийской Арабского Республики в борьбе с запрещенной в России организацией «Исламским государством».

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