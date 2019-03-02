Адвоката нашли мертвой после жалобы россиянина на избиение полицейскими

Адвоката Галину Музыку нашли мертвой в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Она перестала выходить на связь вскоре после разговора с местным жителем Михаилом Загвоздиным, который заявил, что его избили девять сотрудников МВД. Это сообщил в Facebook правозащитник Павел Глущенко и подтвердил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Причина смерти пока не называется. По данным юристов, квартира Музыки была заперта изнутри, а рядом с телом лежал телефон. Последний набранный на нем номер — 03. Полицейские также обнаружили документы скорой помощи от 1 марта. Внешних признаков насильственной смерти нет. Судмедэксперты предполагают инсульт или тромбоэмболию легочной артерии.

На месте работает следственная группа. Выясняются обстоятельства случившегося.

Правозащитники не исключают насильственную смерть. «Дело, которое вела Галина было весьма резонансным, а собранных доказательств хватило бы для привлечения 9 оперативных сотрудников к уголовной ответственности», отметил юрист, сопровождавший дело подзащитного Музыки. По его словам, месяц назад Генпрокуратура проводила в регионе проверку, ей передали более ста жалоб на пытки.

Родственники Загвоздина утверждают, что встречались с Музыкой накануне, она ни на что не жаловалась и выглядела здоровой.

Ранее «Медиазона» сообщала, что 1 марта к Загвоздину пришли с обыском. По словам его жены Юлии, оперативники не представились и не предъявили ордер. Когда мужчина отказался подписывать документы, те избили его на глазах у детей, затем отвезли в местное управление СКР. В отношении жителя Усолье-Сибирского возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Супруга Загвоздина утверждает, что произошедшее связано с конфликтом с одним из силовиков: недавно муж чуть не врезался в автомобиль оперативника.

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