Варфоломей отказался обсуждать украинскую автокефалию с другими церквями

Константинопольский патриарх Варфоломей отказался обсуждать ситуацию в православной церкви на Украине на общеправославном уровне. Об этом он написал в письме предстоятелю Антиохийской православной церкви Иоанну, текст которого опубликован на сайте Московского патриархата Русской православной церкви.

По мнению Варфоломея, подобное обсуждение будет «бесполезным, поскольку приведет к согласию только в том, что участники будут не согласны друг с другом». Он также подчеркнул, что подобное решение основано на том, что некоторые православные церкви, включая и Антиохийскую, отказались присутствовать «в деле Вселенского Священного Собора» без причины.

Варфоломей добавил, что предоставление автокефалии украинской церкви было сделано для единения украинского народа и прекращения раскола верующих.

11 октября синод Вселенского патриархата решил вернуть Украину под свою юрисдикцию, отменив свой же указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве. Помимо этого, Константинополь снял анафему с лидеров двух раскольнических украинских церквей. В РПЦ считают, что действия Варфоломея привели к расколу.

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