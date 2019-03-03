Задержанного в Крыму архиепископа новой украинской церкви отпустили

Полиция в Симферополе отпустила задержанного архиепископа неканонической Православной церкви Украины Климента. Об этом в своем Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Куща) отпустили из Киевского районного отделения полиции города Симферополя. Надеюсь, что теперь он беспрепятственно доедет до ростовского СИЗО, чтобы посетить украинского политзаключенного Павла Гриба», — написала она.

Крымское управление МВД России не прокомментировало ситуацию.

О задержании Климента стало известно ранее 3 марта. По утверждению его адвоката, священнослужителя заподозрили в хулиганстве — нецензурной брани в общественном месте.

Климент планировал посетить в Ростове-на-Дону суд по делу украинского гражданина Павла Гриба, обвиняемого в России в пособничестве терроризму. Тот в 2017 году через интернет убеждал ученицу одной из школ в Сочи заложить бомбу и взорвать ее на выпускном вечере.

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