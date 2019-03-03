Задержанного в Крыму украинского архиепископа посчитали хулиганом

Архиепископа новообразованной Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента заподозрили в хулиганстве. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Николай Полозов.

«Замначальника полиции Симферополя Никитин объявил Архиепископу Клименту, что его сейчас отвезут в Киевский районный отдел полиции и будут оформлять мелкое хулиганство за якобы нецензурную брань», — написал он.

Полозов рассказал, что священнослужителя сняли с автобуса и продержали в отделении полиции несколько часов. « Климента сняли с автобуса. Сначала держали 5 часов в одном отделе полиции, якобы он украл церковное облачение. Теперь перевезли в другое и хотят вменить нецензурную брань в общественном месте», — уточнил защитник.

О задержании Климента стало известно ранее 3 марта. Он планировал посетить в Ростове-на-Дону суд по делу в отношении украинского гражданина Павла Гриба, обвиняемого в России в пособничестве терроризму.

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