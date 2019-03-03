Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму

В Крыму задержан иерарх новообразованной Православной церкви Украины (ПЦУ) Климент (Кущ). Об этом сообщается на сайте Киевской метрополии религиозной организации.

Священника, имеющего титул архиепископа Симферопольского и Крымского, задержали на автовокзале Симферополя. «По состоянию на 13:40 (14:40 мск) владыка Климент находится в Центральном районном отделе полиции, к нему прибыл адвокат», — говорится в сообщении.

Климент является председателем Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, ПЦУ.

Архиепископ планировал посетить в Ростове-на-Дону суд по делу в отношении украинского гражданина Павла Гриба, обвиняемого в России в пособничестве терроризму.

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