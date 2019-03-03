Пришедшего на митинг против себя украинского мэра никто не узнал

Мэр Олевска (Житомирская область Украины) Олег Омульчук пришел на митинг, который против него устроили местные жители. Никто из собравшихся его не узнал. Об этом на своей странице в Twitter сообщил главный редактор портала ITC.ua Тарас Олейник.

Свой пост он сопроводил фотографией, на которой похожий на мэра человек держит плакат с надписью «Мэр с сообщниками ущемляют права граждан». «Мэр Олевска пришел на митинг против себя. Мэра никто не узнал. Мэр — тролль 80-го уровня», — написал журналист.

Как отмечает Telegraf.com, градоначальника обвиняют в незаконном выделении земли.

Летом 2018 года мэр города Сколе Львовской области Владимир Москаль второй раз за три года попался на взятке. За несколько месяцев до этого он предлагал установить перед мэрией виселицу для коррупционеров.

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