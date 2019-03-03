Певицу Валерию обругали за желание проголосовать за Зеленского

Певица Валерия удалила пост в Instagram, в котором она выразила поддержку кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому. После публикации артистка столкнулась с резкой критикой в комментариях.

Валерия опубликовала пост в поддержку украинского комика Зеленского, баллотирующегося на пост главы государства, 1 марта. В нем она прокомментировала скандал с отказом Украины участвовать в «Евровидении».

Певица возмутилась, что «музыку пытаются всячески привязать к политике», и выразила уверенность, что Зеленский сможет «остановить беспредел» в отношении людей творческих профессий.

Материалы по теме Глаза б не евровидели На Украине новый кризис — из-за «Евровидения». В нем винят Россию

«Если бы я была гражданкой Украины, то свой голос на президентских выборах однозначно отдала кандидату Владимиру Зеленскому», — заключила артистка.

В ночь на 3 марта Валерия удалила публикацию и объяснила, что не хотела, чтобы на ее странице ссорились люди. «Я всего лишь выразила мнение о том, что верю в объединяющую силу искусства и право артиста выступать для людей разных политических взглядов», — написала она.

Вскоре певица удалила и этот пост.

27 февраля Украина приняла решение, что в этом году не будет участвовать в «Евровидении». Это случилось после того, как вышедшие в финал национального отбора исполнители отказались от конкурса. Среди них — певица Maruv, а также группы Freedom Jazz и Kazka.

Очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта. Согласно результатам опросов украинских социологов, с конца января фаворитом предвыборной гонки является именно Зеленский. В предвыборной гонке также участвует Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Юрий Бойко.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!