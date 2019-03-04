Самолет Минобороны России выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Транспортный самолет Ан-26, принадлежащий Минобороны России, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Подмосковье. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

Как уточнили в Минобороны, в результате инцидента ни экипаж, ни находившиеся на борту пассажиры не пострадали.

Авиалайнер также не получил повреждений, отметили в ведомстве. Ожидается, что самолет вернется к плановым полетам после оценки инженерно-техническим составом.

В январе в Мурманской области совершил жесткую посадку бомбардировщик Ту-22М3. Отмечалось, что причиной аварии стало попадание самолета в снежный заряд. Два члена экипажа погибли на месте, еще один летчик скончался позднее. Четвертого члена экипажа в тяжелом состоянии эвакуировали в Москву.

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