Честный уборщик нашел набитый деньгами конверт и сдал его в полицию

В Лондоне сотрудник клининговой компании Cordant Cleaning обнаружил конверт с крупной денежной суммой, забытый рассеянным пассажиром в автобусе. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Внутри конверта лежали старые купюры на сумму более 300 тысяч фунтов стерлингов (около 26 миллионов рублей). Хотя уборщик мог утаить находку и оставить деньги себе, он сдал конверт с деньгами в полицию.

По словам главы Cordant Cleaning Гая Пэкенхема (Guy Pakenham), такие случаи — редкость. «Куда чаще я испытываю шок, когда слышу об отвратительных вещах, которые приходится убирать из автобусов в разных частях Великобритании», — утверждает он. В качестве примера Пэкенхем упомянул сердце крупного животного, которое нашли его сотрудники под сиденьем автобуса в Глазго, и вставную челюсть в рвоте из саутгемптонского автобуса.

В 2018 году сообщалось, что строитель из румынского села Бикиджи нашел 95 тысяч евро в старом шкафу, который он купил. Мужчина отыскал законного владельца денег и вернул их.

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