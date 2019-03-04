Российские полицейские смогут моментально делать копии ключей

МВД России намерено разработать специальное переносное оборудование для изготовления дубликатов ключей. Стоимость проекта оценивается в 32 миллиона рублей. Соответствующий закрытый конкурс размещен на портале госзакупок.

Заказчик разработки — ФКУ «НПО "Спецтехника и связь"» МВД России. Детали конкурса, объявленного 1 марта, в ведомстве не раскрывают. Всего в тот же день «НПО "Спецтехника и связь"» объявило семь закрытых конкурсов на разработку различного спецоборудования для нужд российской полиции, их общая стоимость — 274 миллиона рублей, подробности держатся в секрете.

Среди объявленных конкурсов, в частности, расширение возможностей спецсредств системы сбора информации об абонентах и оказанных им услугах связи. На эти цели в ведомстве планируют потратить 26 миллионов рублей.

26 февраля сообщалось, что МВД России намерено разработать специальный инструмент для создания отверстий в бетоне, стоимость проекта оценивается в 16 миллионов рублей.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!