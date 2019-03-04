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США потеряли миллиарды на торговой войне с Китаем

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Китайские пошлины, введенные в ответ на действия США в торговой войне, сильно сказались на американском экспорте, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование Institute of International Finance (IIF).

По данным организации, ущерб для экономики США ежегодно достигает 40 миллиардов долларов, и это гораздо больше, чем аналогичные потери китайских компаний от ограничений, введенных в прошлом году президентом Дональдом Трампом.

Многие экспортеры, прежде поставлявшие свои товары на китайский рынок, остались без потребителей, пишут эксперты. Только с июля по ноябрь 2018 года потери от экспорта достигли 17 миллиардов долларов. Это помешало США повторить рекорд 2017 года, когда в Китай было продано товаров на 130 миллиардов.

В то же время введенные администрацией Трампа пошлины также негативно сказываются на экономике, приводя к удорожанию импорта, который невозможно заменить товарами из других стран. На сегодняшний день их стоимость выросла на 18 миллиардов долларов.

На данный момент 10-процентные пошлины действуют в отношении китайских товаров объемом 200 миллиардов долларов в год. С 1 марта тарифы должны были вырасти до 25 процентов, однако Белый дом согласился отложить повышение ради переговоров с Пекином, которые, как ожидается, должны завершиться подписанием всеобъемлющего соглашения о перемирии в торговой войне.

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