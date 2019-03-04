Московского полицейского уволили после избиения начальником

Сотрудника первой оперативно-разыскной части УВД ЦАО, обвинившего начальника в избиении, уволили из МВД. Об этом бывший полицейский рассказал «Ленте.ру».

По словам Сергея Климухина, после конфликта с начальником в отношении него началась служебная проверка, по итогам которой он был уволен по отрицательным мотивам.

«Начальник ударил меня 5 декабря, после этого я был госпитализирован с сотрясением мозга, вернулся с больничного во второй половине месяца. После нового года я узнал, что в отношении меня проводится служебная проверка — якобы 3 и 4 декабря я более четырех часов подряд отсутствовал на рабочем месте», — рассказал он.

Климухин отметил, что 3 декабря он занимался оперативным сопровождением по уголовному делу, а четвертого — оперативно-профилактической работой. Тем самым полицейский не нарушал грубо служебную дисциплину, а выполнял свои обязанности. По его словам, после случившегося служебная проверка была проведена и в отношении начальника, но в ходе нее информация о том, что тот избил подчиненного, не подтвердилась.

«После того как я вернулся на службу, мне не давали работать: сменили замок в кабинете и не пускали к рабочему месту, не подписывали мои материалы», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Климухин считает, что был несправедливо уволен и намерен вернуться на службу. Он обратился в Таганский суд Москвы с иском о признании незаконными заключения служебной проверки, приказов о наложении дисциплинарного взыскания и увольнения со службы, а также о восстановлении на службе в органах внутренних дел.

В иске Климухин указывает, что проходил службу в должности оперуполномоченного до 13 февраля 2019 года. В день увольнения руководство Главного управления МВД по Москве поощрило его денежной премией «за образцовое исполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в оперативно-служебной деятельности, успешное выполнение особо сложных и важных задач».

В декабре Климухин рассказал «Ленте.ру», что был избит начальником после отказа уволиться. По его словам, инцидент произошел после того, как подполковник вызвал его к себе в кабинет и начал оскорблять в присутствии своего заместителя, начальника отделения и старшего оперуполномоченного по особо важным делам. После просьбы не кричать на него подполковник запустил в подчиненного кофейную кружку, а затем ударил кулаком в глаз.

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