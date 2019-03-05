В клинике на Рублевке оборвался трос лифта с людьми

В офтальмологической клинике доктора Куренкова на Рублевском шоссе в Москве оборвался трос лифта. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в момент обрыва троса в лифте находились шесть человек, включая ребенка. Утверждается, что всех пострадавших извлекли из кабины, но информации об их состоянии пока нет.

Здание клиники расположено по тому же адресу, что и торговый центр «Рублевский».

В феврале сообщалось об инциденте с проверяющим из Москвы, который приехал в Калмыкию с инспекцией местной сферы ЖКХ. Ревизор, которому жаловались на работу лифтов в жилом доме, вместе с республиканским министром застрял в лифте на полчаса, писала «Комсомольская правда».

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