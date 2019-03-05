Трамп решил поднять пошлины для Индии и Турции

Президент США Дональд Трамп собрался лишить Индию и Турцию торговых льгот в рамках Генеральной системы преференций (ГСП). Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Соответствующее уведомление направлено в Конгресс.

После того как распоряжение вступит в силу, товары из Индии и Турции, которые раньше ввозили в режиме ГСП, начнут облагать пошлинами на общих основаниях.

Как объяснил Трамп, решение обусловлено тем, что «Индия не смогла гарантировать Соединенным Штатам, что она обеспечит равный и приемлемый доступ к рынкам». Турцию лишили преференций из-за «уровня экономического развития» страны.

«Увеличение ВВП на душу населения, снижение уровня бедности и диверсификация экспорта по торговым партнерам и по секторам — все это свидетельствует о повышении уровня экономического развития Турции», — добавил Трамп. По его словам, США «привержены справедливой и взаимовыгодной торговле с Турцией».

В рамках ГСП партнеры Вашингтона, отвечающие определенным критериям, получают право на беспошлинные поставки в США широкого круга своих товаров. В 2017 году беспошлинный экспорт Индии в США в рамках программы был равен 5,6 миллиарда долларов, Турции — 1,66 миллиарда долларов.

Ранее в The Washington Post подсчитали, что в 2018 году президент США в среднем выдвигал в день 16,5 ложных или вводящих в заблуждение высказываний.

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