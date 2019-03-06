Черногория решила повоевать в Ираке

Черногория планирует направить двух военнослужащих в миссию НАТО в Ираке. Об этом сообщил президент страны Мило Джуканович, передает РИА Новости.

«С удовольствием можем сказать, что выполняем все обязанности по участию в международных миссиях», — заявил он после встречи с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Джуканович отметил, что в 2018 году Черногория взяла на себя новые обязательства и ответственность в Косово и Латвии. Кроме того, она направила на утверждение парламенту проект решения об участии в миссии в Ираке, где НАТО обучает местную армию.

Столтенберг, в свою очередь, поблагодарил президента за выделение двух военнослужащих для иракской миссии. По его словам, обучение местных военных крайне важно для устранения угрозы, исходящей от террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Черногория официально стала 29-м членом НАТО 5 июня 2017 года. Во время церемонии, которая состоялась в Вашингтоне, заместителю госсекретаря США Томасу Шеннону был передан протокол о присоединении страны к Североатлантическому альянсу.

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