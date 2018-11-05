Черногорские оппозиционеры пожаловались Путину на гонения

Черногорские оппозиционеры из коалиции «Демократический фронт» Андрия Мандич и Милан Кнежевич обратились к главам нескольких государств с просьбой защитить их от политического преследования со стороны властей. Об этом ТАСС сообщил один из авторов письма.

Мандич и Кнежевич утверждают, что правительство Черногории отняло их загранпаспорта, ограничив свободу передвижения и право на осуществление международной политической деятельности. Они также рассказали, что на родине против них ведутся судебные процессы, которые носят политический характер, и попросили прекратить «кафкианское преследование».

«Мы убеждены, что в Европе сегодня не существует столь гонимого политического союза, чьи лидеры проходят по нескольким судебным процессам, а его функционеры — в противозаконно назначенном многомесячном заключении при постоянном нарушении основных прав человека», — заявили оппозиционеры.

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Отмечается, что копии обращения были разосланы лидерам России, Франции, Сербии, а также ряду европейских функционеров. Выбор стран и организаций обусловлен тем, что политики проводили там последние рабочие встречи в период с 27 июля по 30 октября 2018 года.

В Черногории Мандич и Кнежевич обвиняются в подготовке госпереворота при содействии Москвы. По мнению правительства, он был направлен против курса премьер-министра Мило Джукановича и политике вступления в НАТО.

В ноябре 2017 года они написали российскому лидеру Владимиру Путину письмо, в котором попросили о поддержке и проинформировали о якобы причастности главы Чечни Рамзана Кадырова к подготовке госпереворота. В Кремле все обвинения назвали безосновательными.

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