«Реал» вновь задумался над возвращением Моуринью

Мадридский «Реал» заинтересован в приглашении на пост главного тренера португальца Жозе Моуринью. Об этом сообщает Sky Sports.

По словам бывшего президента «сливочных» Рамона Кальдерона, кандидатура португальского специалиста в приоритете у нынешнего руководителя клуба Флорентина Переса. «Велик шанс, что именно Жозе окажется у руля команды в следующем сезоне», — заявил Кальдерон.

5 марта «Реал» уступил «Аяксу» со счетом 1:4 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и впервые за пять лет не пробился в четвертьфинал турнира. Мадридцы также вышли из борьбы за Кубок Испании, уступив по сумме двух встреч каталонской «Барселоне» . В чемпионате Испании команда занимает третью строчку, отставая от лидера — «Барселоны» — на 12 очков.

Нынешний наставник команды Сантьяго Солари сменил на этом посту Хулена Лопетеги, который пришел в «Реал» летом 2018-го. Лопетеги был уволен в связи с неудовлетворительными результатами командами. По информации издания El Pais, уже после ухода специалиста в «Реале» решили вернуть Моуринью, который лишился должности в «Манчестер Юнайтед».

Португалец уже возглавлял «королевский клуб». Он руководил командой с 2010 по 2013 год и выиграл чемпионат Испании.

Кальдерон занимал пост президента «Реала» с 2006 по 2009 год.

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