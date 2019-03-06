Московские аэропорты захотели выгнать таксистов

В Шереметьево предложили ужесточить правила поведения в московских аэропортах. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Для этого Международный аэропорт Шереметьево разработал типовой документ, а Международная ассоциация аэропортов направила его в Минтранс. Прописанные в документе правила запрещают навязывать посетителям аэропортов такие услуги, как упаковка багажа, размещение в гостиницах, перевозка на такси.

Как отмечается в пояснительной записке законопроекта, мошенники часто обманным путем заставляют туристов заключать договоры о предоставлении гостиничных услуг низкого качества.

Материалы по теме Страсти небесные Бани, каток и райские сады: куда сходить в лучших аэропортах мира

Помимо этого, правила запрещают носить в аэропорту «зловонную одежду», передвигаться по аэропорту на велосипедах, самокатах и роликах, катать детей в багажных тележках.

Минтранс и Домодедово поддержали инициативу Шереметьево.

В октябре 2018 года Московская областная дума отменила штрафы за лежание на полу, прослушивание музыки без наушников и катание верхом на животных в московских аэропортах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!