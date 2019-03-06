Отобравший клюшку у канадского хоккеиста на Универсиаде исправился

Красноярский болельщик вернул клюшку, которую он ранее выхватил из рук канадского хоккеиста на Универсиаде. Об этом сообщает TJ со ссылкой на пресс-службу турнира.

Полиция и администрация ледового дворца обратились к болельщику с просьбой вернуть инвентарь. Мужчина подчинился требованию. Претензий со стороны канадского хоккеиста не последовало.

2 марта после матча сборной Канады против сборной Великобритании один из хоккеистов североамериканской команды отправился к трибунам и поднял клюшку, чтобы поприветствовать болельщика. Тот воспользовался ситуацией, выхватил инвентарь и направился к выходу. На следующий день в сети появилось видео инцидента.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

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