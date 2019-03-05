Болельщик отобрал клюшку у канадского хоккеиста на Универсиаде

Youtube / Lucky travel

Болельщик выхватил клюшку из рук канадского хоккеиста после матча на Универсиаде в Красноярске. Видеозапись появилась на YouTube-канале Lucky Travel.

Канада встречалась с Великобританией и разгромила соперника со счетом 12:0. После окончания матча болельщики поприветствовали североамериканских спортсменов жестом «дай пять». Один из хоккеистов подал болельщику руку с клюшкой, но внезапно тот выхватил клюшку и направился к выходу.

В пресс-службе Универсиады сообщили «Интерфаксу», что между хоккеистом и фанатом возникло недопонимание.

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