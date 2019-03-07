В Малайзии заявили об отсутствии геев и «чего-то подобного»

Малайзийский чиновник во время визита в Европу рассказал, что в его стране нет геев, чем вызвал шквал критики. Об этом сообщает Daily Mail.

Министр туризма Малайзии Датук Мохаммаддин бин Кетапи выступал на международной выставке-ярмарке ITB Berlin в столице Германии и описывал природную красоту своей родины. В это время его спросили, безопасно ли приезжать в страну путешественникам-геям и евреям.

Политик попытался уйти от ответа, однако в итоге заявил: «Я не думаю, что в нашей стране есть что-то подобное». Министр добавил, что не может быть точно уверен, но «может сказать одно: такой ситуации у нас нет».

Как отмечается, несмотря на попытки Кетапи сгладить свои слова, его комментарий может сорвать попытки Малайзии привлечь больше туристов. В 2019 году страна поставила перед собой цель привлечь 30 миллионов путешественников.

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Источник отметил, что заявление министра — это его личное мнение, однако оно вполне согласуется с официальной политикой правительства, которая не признает ЛГБТ-сообщество. В то же время он подчеркнул, что Малайзия приветствует любых туристов вне зависимости от их религии, сексуальной ориентации и цвета кожи.

Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявлял, что гомосексуализм — часть западных ценностей, которую не нужно навязывать гражданам его страны. Он также называл евреев крючконосыми, а в ответ на критику отмечал, что малайзийцев считают толстоносыми, но это не причина воевать.

По закону, в стране гомосексуализм считается неестественным явлением и преступлением. За него можно получить 20 лет тюрьмы, порку или штраф.

В октябре 2018 года лидер малайзийской оппозиции Ахмад Захид Хамиди заявлял, что землетрясение и последовавшее за ним цунами в Индонезии стали карой за деятельность геев.

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