Российский «Суперкрокодил» получит «Президент-С»

Многоцелевой ударный вертолет Ми-35М по итогам боевого применения в Сирии доработают до версии Ми-35МВ, сообщили «Известиям» в Минобороны.

Обновленная машина, получившая прозвище «Суперкрокодил», получит обзорно-прицельную систему ОПС-24Н1, бортовой комплекс обороны от атак зенитных средств «Президент-С», а также современный радар, двигатели и бронирование.

«В настоящий момент готовится техническое задание, которым будут руководствоваться разработчики и проектировщики. После модернизации вертолеты серьезно повысят свою боевую эффективность», — пишет издание.

Материалы по теме Накроет всех От ядерной угрозы и врагов. Россию защитит оружие за миллиарды долларов

В июне 2018 года появилось видео боевых стрельб российскими авиационными ракетами С-8ОФП «Бронебойщик», осуществляемых с транспортно-боевого вертолета Ми-35М.

Транспортно-боевой вертолет круглосуточного применения Ми-24ВМ (Ми-35М, AH-2 Sabre) является модернизированным Ми-24В/ВП. Первый прототип машины построен в 1995 году. Вертолет эксплуатируется с 2010 года. Серийно выпускается «Роствертолетом». В России насчитывается более 60 единиц Ми-35М.

Поделитесь своей историей Редакция ищет очевидцев и участников Афганской войны. Весной в прокат выходит фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина — первый правдивый взгляд в кино на события тех лет. Перед выходом картины мы предлагаем вам рассказать свою историю о той войне. Прислать историю Моя история 20000 Не удалось отправить. Попробуйте повторить позже

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!