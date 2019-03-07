«Газпром» отреагировал на мат топ-менеджера из-за пропавшего газопровода

Государственная компания «Газпром» в курсе того, что детали одного из заседаний внутри компании просочились в прессу, однако реагировать на прозвучавший мат в адрес сотрудников госкомпании, которые допустили пропажу целого газопровода, не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь госкомпании Сергей Куприянов, отвечая на вопросы радиостанции «Говорит Москва».

«Но мы не собираемся обсуждать это с прессой», — коротко ответил представитель российского газового гиганта.

В четверг, 7 марта, появилась аудиозапись выступления члена правления «Газпрома» Сергея Прозорова. На записи слышна ругань топ-менеджера в адрес подчиненных, которые допустили пропажу газопровода стоимостью 1,7 миллиарда рублей. Трубопровод должен был дойти до Приозерска в Ленинградской области, однако по странным причинам этого не произошло.

«Ну, Приозерск — это полный аут, полный. Объект строился по личному указанию Алексея Борисовича (Миллера, председателя правления «Газпрома» — прим. «Ленты.ру»). (...) Кто визировал, кто смотрел? Вы, явно ни *** [совсем] не разобравшись, не набрались мужской гордости сказать мне. Это попахивает обманом», — сказал Прозоров в ходе закрытого совещания с топ-менеджментом компании, которое состоялось 10 января.

Впервые о пропаже целого газопровода в Ленинградской области стало известно еще в 2017 году, однако компания долгое время отрицала пропажу трубопровода. В конце 2018 года о проблеме рассказали президенту России Владимиру Путину, произошло это на пресс-конференции главы государства.

В среду, 6 марта, спустя полтора года после пропажи, прокуратура возбудила уголовное дело по факту мошенничества при строительстве исчезнувшего трубопровода.

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