Исчезнувший под Петербургом газопровод за миллиарды рублей решили поискать

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве газопровода в город Приозерск, говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Отмечается, что фигурантом дела стала компания «Омега», которая, по условиям контракта с «Газпроминвестом», должна была построить газопровод, предусмотренный программой развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на 2012-15 годы.

Работы должны были завершиться до 2014 года. Однако, по версии прокуратуры, до сих пор готова только одна из четырех очередей трубопровода. При этом стороны подписали документы, свидетельствующие о полной готовности объекта, а «Омега» получила положенное ей вознаграждение в 1,7 миллиарда рублей. Более 700 миллионов из них были выведены из компании за счет не обоснованных экономически сделок и перечислены на счета связанных с «Омегой» фирм.

Впервые о нарушениях при строительстве газопровода к Приозерску стало известно в августе 2017 года, когда о них написали СМИ. Выехавшие на место журналисты обнаружили, что функционирует только одна из четырех очередей трубопровода.

В конце 2018 года во время ежегодной пресс-коференции президента Владимира Путина ему был задан вопрос о судьбе газопровода и о расследовании нарушений при строительстве. Глава государства пообещал разобраться в ситуации.

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