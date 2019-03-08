Украинцы начали отказываться от газа и переходить на дрова

Жители Украины вынуждены отказываться от газа из-за повышения тарифов в стране. Об этом заявил депутат Верховной рады Юрий Бойко во время рабочей поездки на Закарпатье, передает телеканал News One.

По его словам, в 2006 году в село был проведен газ, и люди с удовольствием им пользовались. Спустя несколько лет тарифы начали повышаться, а население вынуждено отказываться от газа и переходить на дрова, рассказал Бойко.

По подсчетам депутата, у селянина, который владеет домом в 150 квадратных метров, может уходить примерно 500 кубов газа стоимостью четыре тысячи гривен (около 10 тысяч рублей).

Ранее 4 марта глава украинского «Нафтогаза» Андрей Кобелев заявил, что правительство страны не сможет снизить цену на газ для населения. Он объяснил это условиями сотрудничества с Международным валютным фондом.

Осенью стало известно, что с 1 ноября 2018 года цены на газ для жителей Украины вырастут на четверть. Такая необходимость возникла из-за долгов Украины перед международными партнерами. В противном случае в стране будет объявлен дефолт. С 1 мая 2019 года тарифы вырастут еще на 20 процентов. С 1 января 2020 года начнется третий этап повышения цен на газ.

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