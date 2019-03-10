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Фанатов «Спартака» раздели до трусов перед дерби с «Динамо»

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Фанатов московского «Спартака» заставили раздеться до трусов при досмотре перед входом на «Арену Химки», где проходил матч 19-го тура чемпионата России против «Динамо». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что охрана усилила меры безопасности. Сотрудники тщательно досматривали болельщиков и заставляли их раздеваться. Кроме того, перед входом на сектора болельщиков «Спартака» образовались очереди. Впрочем, пишет «Спорт-Экспресс», для стадиона в Химках это «рабочая ситуация».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Спартака». Единственный гол забил защитник Георгий Джикия на 16-й минуте.

Матч должен был состояться на реконструированном стадионе «Динамо», однако по решению Российской премьер-лиги (РПЛ) он был перенесен в Химки. Причина — неудовлетворительное состояние газона на новой арене. Матч со «Спартаком» должен был стать для «Динамо» первым на реконструированном стадионе.

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