Гид побывал в пасти кита и выжил

В Южной Африке кит проглотил туроператора Рэйнера Шимпфа. Видео произошедшего появилось на YouTube-канале Barcroft Animals.

Инцидент произошел в феврале в заливе Алгоа. 52-летний Шимпф с командой туристов отправились наблюдать за ходом сардин (природное явление, когда огромные косяки сардин плывут на север и уходят в океан — прим. «Ленты.ру»). Путешественники оказались в 25 милях (около 40 километров) от берега, где, по словам Шимпфа, его проглотил кит.

Как рассказал Шимпф, все произошло мгновенно. Он не успел даже испугаться, потому что в таких ситуациях «нет времени для страха». Мужчине пришлось действовать быстро, чтобы выбраться из пасти кита.

В ходе инцидента Шимпф не пострадал. Его семья отметила, что киты — не «людоеды», а «нежные животные».

9 марта у острова Садо в Японском море скоростное судно на подводных крыльях столкнулось с крупным морским животным — предположительно, китом. На корме образовалась 15-сантиметровая трещина, оказались повреждены подводные крылья. В результате инцидента пострадали 80 человек, 13 из них получили серьезные травмы.

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