Взорвавшаяся электростанция в Венесуэле попала на видео

На электростанции «Сидор» в Венесуэле произошел взрыв. Об этом сообщает издание El Nacional со ссылкой на очевидцев.

Сооружение расположено в штате Боливар. Местные жители сняли на видео пожар, охвативший подстанцию после взрыва. Издание отмечает, что власти пока не высказали официальную версию произошедшего. Они не исключают, что взрыва не было и на электростанции произошло самовозгорание. Информации о пострадавших нет.

Вечером 7 марта почти вся Венесуэла осталась без света. Масштабные проблемы с электроснабжением были зафиксированы в 23 из 24 штатов. В Каракасе перестали работать светофоры, метро, магазины и система денежных переводов. Сотни людей не могли покинуть столичный аэропорт. Тотальный блэкаут продлился семь часов, после чего электроснабжение было восстановлено в ряде восточных штатов страны.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее «электрической войной» со стороны США. Национальная энергетическая компания страны объяснила случившееся диверсией на гидроэлектростанции «Эль-Гури» в штате Боливар. Министр связи и информации Хорхе Родригес заявил, что сооружение пострадало от кибератаки из США.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда на фоне массовых акций протеста спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала Мадуро.

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