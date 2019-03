«Самый северный африканец» завел видеоблог о жизни в Якутии

The Northest African / YouTube

После нескольких лет жизни в Якутии уроженец Нигерии Марк Бабатунде решил завести видеоблог на YouTube и рассказывать о своей работе, быте, охоте, рыбалке и путешествиях по региону.

Бабатунде — учитель китайского и английского языков. Свой канал он назвал The Northest African in the world («Самый северный африканец в мире»). В описании к его первому ролику говорится, что, находясь в Республике Саха (Якутия), он «испытывает на себе, что значит жить в одном из самых холодных мест на планете».

