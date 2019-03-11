Отстраненный за домогательства главред «Медузы» снова возглавил редакцию

Главным редактором издания «Медуза» назначен Иван Колпаков. Об этом в своем обращении к читателям сообщила гендиректор проекта Галина Тимченко.

Решение о восстановлении главреда в должности было принято ею лично. Тимченко уточнила, что все руководство «Медузы», в том числе новый совет директоров, поддержали идею о его возвращении. Она уточнила, что ни у кого нет сомнений в профессионализме Колпакова.

Гендиректор упомянула, что первое заседание нового совета состоится в конце марта. По ее словам, его члены утвердят план работы организации и кодекс поведения для сотрудников издания.

Колпаков подал в отставку после скандала, связанного с харассментом. Жена одного из сотрудников издания обвинила его в сексуальных домогательствах. Главред отрицал свою вину.

После скандала Колпаков на несколько дней сложил с себя полномочия, однако совет директоров вернул его к работе после разбора ситуации. В начале ноября 2018 года Колпаков окончательно покинул должность. Тогда временно исполняющей обязанности главреда была назначена Татьяна Ершова. После нового возвращения Колпакова она станет редакционным директором.

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