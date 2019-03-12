Стал известен порядок присвоения имен российским аэропортам

Кабинет министров утвердил правила рассмотрения предложений о присвоении аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам имен выдающихся соотечественников. Ознакомиться с официальным документом можно на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, предложения вносятся в правительство РФ Общественной палатой. Затем правительство в течении трех дней обязано направить их в соответствующие организации, с деятельностью которых связаны выдающиеся личности. Организации в течении 20 дней должны принять решение о присвоении или не присвоении имени географическому объекту, обосновать свое заключение и направить его в правительство РФ.

После того, как все ведомства согласуют присвоение имени, правительство подготовит проект и направит его президенту РФ на подписание.

Отмечается, что использование имен выдающихся деятелей, присвоенных географическим объектам, осуществляется в просветительских, информационных и туристических целях.

В ноябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имен выдающихся деятелей аэропортам, морским портам и железнодорожным станциям. Согласно документу, «отдельным географическим объектам могут быть присвоены имена выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством с целью увековечивания памяти».

11 октября Общественная палата России запустила общенациональный конкурс «Великие имена России». Согласно его концепции, названия крупных российских аэропортов дополнили именами выдающихся соотечественников.

По итогам конкурса, проходившего в несколько этапов, 51 аэропорт получил имя знаменитого деятеля страны. Например, для московского Внуково россияне выбрали имя авиаконструктора Андрея Туполева. В Архангельске победителем оказался писатель Федор Абрамов, в Нижневартовске — нефтяник Виктор Муравленко, в Пензе — публицист Виссарион Белинский, а в Санкт-Петербурге — писатель Федор Достоевский.

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