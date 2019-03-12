В Венесуэле объявлен режим ЧП

Парламент Венесуэлы объявил чрезвычайное положение в стране, поддержав таким образом инициативу лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя президентом. Об этом сообщает AFP в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что режим ЧП был введен из-за перебоев с электричеством, которые продолжаются в стране с 7 марта. Как отмечает ТАСС, он будет длиться 30 дней. Указ также требует от Вооруженных сил Венесуэлы защищать объекты и сотрудников государственной энергетической компании Corpoelec.

Ранее Хуан Гуайдо заявил, что планирует попросить Национальную ассамблею ввести режим чрезвычайного положения в стране. По его словам, это поможет запросить помощь у других стран.

Масштабные проблемы с электроснабжением были зафиксированы в 23 из 24 штатов. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал это «электрической войной» со стороны США. Национальная энергетическая компания страны объяснила случившееся диверсией на гидроэлектростанции «Эль-Гури» в штате Боливар. Министр связи и информации Хорхе Родригес заявил, что сооружение пострадало от кибератаки из США.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда на фоне массовых акций протеста спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала Мадуро.

Вся галерея «Дети социализма» Продолжить Дети на улицах Каракаса Фото: Miguel Gutierrez / EFE / EPA 1 /17

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!