Россиянам предложили отпраздновать «Крымскую весну» барабулькой и лагманом

Московские рестораны разработали тематическое меню и карту крымских вин в честь фестиваля «Крымская весна». Об этом сообщает ТАСС.

Праздник будет проходить в Москве с 16 по 18 марта. Всего на 13 площадках фестиваля разместятся 74 ресторана. Там, в частности, гостям предложат барабульку, лагман, татарский азу, плов из баранины, мидии, крымские чебуреки и другие традиционные блюда крымской кухни.

Более того, во время праздника Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО устроит выставку «На берегах цветущих Крыма» в медиацентре парка «Зарядье». В экспозицию войдут картины с пейзажами Крыма, написанные Василием Журавлевым, Иваном Айвазовским и другими российскими художниками.

«Идея фестиваля родилась в Крыму. К нам обратились некоторое время назад наши коллеги из Общественных палат Севастополя и Крыма с идеей проведения большого фестиваля в Москве», — рассказал секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев и отметил, что характер фестиваля — не политический.

Центральные площадки фестиваля откроются на площади Революции, Манежной площади, Тверской площади и на Никитском бульваре, а окружные — на Профсоюзной улице, бульваре Дмитрия Донского, Ореховом бульваре, Городецкой улице, площади Славы и Митинской улице. Кроме того, будут задействованы парковые территории столицы, такие как «Зарядье», парк Горького и «Сокольники».

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