Назван лучший возраст для путешествий

Онлайн-сервис бронирования билетов Biletix провел исследование и выяснил, какой возраст туристы считают самым оптимальным для путешествий. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно результатам опроса, участие в котором приняли больше двух тысяч россиян, период с 40 до 60 лет считается лучшим для поездок (за этот вариант проголосовало 32 процента респондентов).

Около 30 процентов опрошенных уверены, что лучше путешествовать с 25 до 40 лет, а 15 процентов проголосовали за вариант с 18 до 25 лет.

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При этом абсолютное большинство (98 процентов) считают, что пенсионный возраст не помеха туристическим поездкам, и не планируют прекращать путешествовать после 60 лет.

В октябре 2018 года российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выяснил, какие туристические направления и города России популярны у 60-летних туристов. Оказалось, что чаще всего люди пенсионного возраста выбирают для путешествия по России города Золотого кольца и Подмосковья, а также курорты Кавказских Минеральных Вод.

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