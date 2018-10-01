Перечислены любимые курорты российских пенсионеров

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выяснил, какие туристические направления и города России популярны у 60-летних россиян. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Оказалось, что чаще всего люди пенсионного возраста выбирают для путешествия по России города Золотого кольца и Подмосковья, а также курорты Кавказских Минеральных Вод.

В топ-10 популярных у российских пенсионеров городов вошли Ярославль, Владимир, Кострома, подмосковные Сергиев Посад и Коломна, Пятигорск и Кисловодск на Ставрополье, Сочи и Ейск в Краснодарском крае, а также Ялта в Крыму.

По данным Tvil.ru, туристы на пенсии в среднем путешествуют на два-три дня в экскурсионные туры и на 10-14 дней на курорты и тратят на проживание до 1,5 тысяч рублей в сутки.

Ранее, в сентябре, специалисты сервиса Tvil.ru провели исследование и выяснили, какой город России туристы считают самым свадебным. Результаты опроса в социальных сетях показали, что россияне считают «столицей свадеб» Санкт-Петербург. За этот вариант проголосовали 47 процентов опрошенных.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!